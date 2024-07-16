Иран заявил о готовности к взаимодействию с Западом

Министерство иностранных дел Ирана призывает Запад «открыть новую главу» в отношениях и ожидает ответных шагов. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани.

«Мы считаем, что теперь пришло время и настал черед другой стороны доказать ее искренние намерения, чтобы начать взаимодействие и открыть новую главу. Мы всегда были крайне честными и серьезными, конечно, будем честными и серьезными, когда дело дойдет до обеспечения взаимодействия со всеми международными игроками», — заявил Багери.

Таким образом Багери ответил на вопрос, возможно ли установление между Ираном и Западом более дружественных отношений после президентских выборов в исламской республике.

С лозунгом восстановления отношений между Ираном, который десятилетия находится под санкциями, и Западом выступил победивший на выборах президент Масуд Пезешкиан.

До этого Али Багери Кани отметил многолетнее партнерство Тегерана и Москвы, а также назвал Россию сильной страной. В свою очередь Пезешкиан заверял после победы на выборах, что Иран будет уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией.

Ранее Путин оценил рост товарооборота между Россией и Ираном.