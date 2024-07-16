Илон Маск призывал Трампа выбрать Вэнса своим вице-президентом

Миллиардер Илон Маск был одним из тех, кто ратовал за избрание Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Илон Маск был одним из нескольких человек, которые в последние минуты убеждали (бывшего президента США Дональда) Трампа выбрать сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса», — говорится в материале.

Источник телеканала утверждает, что предприниматель лично звонил Трампу за день до даты утверждения партийных кандидатов.

Республиканская партия США в первый день своего национального съезда в Милуоки 15 июля официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты на выборах, намеченных на 5 ноября. До начала съезда Трамп заявил, что выбрал кандидатом в вице-президенты от республиканцев сенатора Джея Ди Вэнса. Чем он известен и почему его назначение может стать для Украины «катастрофой» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о своем ухе после покушения.