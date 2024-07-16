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Бывший украинский депутат сообщил о запредельном недовольстве украинцев Зеленским

Экс-депутат Рады Килинкаров: недовольство украинцев Зеленским запредельное

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Kevin Mohatt/Reuters

Украинцы запредельно недовольны президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом «Известиям» сообщил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Оснований для государственного переворота на сегодняшний день у людей гораздо больше, чем это было в 2004 и 2014 годах. Но вопрос возможностей», — сказал экс-парламентарий.

Килинкаров также прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, в соответствии с которым 44% украинцев выступают за начало мирных переговоров. По его мнению, в действительности граждан, которые поддерживают диалог Киева и Москвы, гораздо больше, но они не могут признаться в этом, находясь в «условиях беспределов и беззакония».

Бывший депутат отметил усталость украинцев от боевых действий и раздражение от непонимания будущего даже в краткосрочной перспективе. Килинкаров считает, что в данный момент связи между народом и властью на Украине нет, а обычные граждане обслуживают последних.

До этого стало известно, что за мирные переговоры для завершения конфликта с Россией выступает почти половина украинцев.

Ранее в США рассказали, что Украина не исключает переговоров с Россией.

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