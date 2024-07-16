Бывший украинский депутат сообщил о запредельном недовольстве украинцев Зеленским

Украинцы запредельно недовольны президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом «Известиям» сообщил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Оснований для государственного переворота на сегодняшний день у людей гораздо больше, чем это было в 2004 и 2014 годах. Но вопрос возможностей», — сказал экс-парламентарий.

Килинкаров также прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, в соответствии с которым 44% украинцев выступают за начало мирных переговоров. По его мнению, в действительности граждан, которые поддерживают диалог Киева и Москвы, гораздо больше, но они не могут признаться в этом, находясь в «условиях беспределов и беззакония».

Бывший депутат отметил усталость украинцев от боевых действий и раздражение от непонимания будущего даже в краткосрочной перспективе. Килинкаров считает, что в данный момент связи между народом и властью на Украине нет, а обычные граждане обслуживают последних.

До этого стало известно, что за мирные переговоры для завершения конфликта с Россией выступает почти половина украинцев.

Ранее в США рассказали, что Украина не исключает переговоров с Россией.