МИД Ирана предупредил Израиль о «безвозвратном аде»

Возможное вторжение Израиля в Ливан станет «безвозвратным адом» для еврейского государства. Такое мнение высказал и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, чьи слова приводит ТАСС.

«Если они захотят вторгнуться в Ливан, он станет для них глубоким колодцем. Ливан станет безвозвратным адом для сионистов, — заявил он.

Отвечая на вопрос о возможной эскалации конфликта между Израилем и Ливаном, и. о. главы иранского МИД напомнил, как за последние девять месяцев израильская армия потерпела поражение в боях в секторе Газа.

По мнению Али Багери Кани, баланс сил в регионе изменился. Произошло это после нападения на Израиль боевиков ХАМАС и начала израильской операции в анклаве.

При этом действия Израиля и. о. главы МИД Ирана назвал «попыткой вернуться к прежней ситуации», в том числе путем расширения боевых действий.

Политик добавил, что Израиль может «намеренно войти в Ливан, после чего расширить боевые действия на его территорию». Али Багери Канино подчеркнул, что даже такими методами еврейское государство не сможет по своей воле положить конец войне и напряженности в регионе.

До этого сообщалось, что израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее Иран заявил, что всеми средствами поддержит «Хезболлу» против Израиля.