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Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданских

Москалькова призвала мир осудить Украину за обстрелы Шебекино и Новой Таволжанки

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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданских и предпринять меры к прекращению нарушений их прав. Ее слова приводятся в Telegram-канале омбудсмена.

«Новая атака и очередное преступление против человечности: город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя», — написала она.

Речь идет об утреннем обстреле этих населенных пунктов.

Москалькова также рассказала, что вчера были совершены нападения на два населенных пункта региона украинскими беспилотниками. Пострадали трое мирных жителей, их доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Днем 16 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский БПЛА атаковал село Байцуры в Борисовском районе. Он уточнил, что никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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