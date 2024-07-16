Журналист Карлсон назвал двух политиков, которые смогут предотвратить ядерную войну

Среди американских политиков только кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат в его вице-президенты Джей Ди Вэнс смогут предотвратить ядерную войну. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон на мероприятии аналитического центра Heritage Foundation, трансляция которого велась на YouTube.

«И что важнее всего после недопущения ядерной войны, что должно быть первостепенным и что сделает только Трамп и Джей Ди Вэнс — все остальные были абсолютно за ядерную войну, все, кого он (Трамп. — «Газета.Ru») рассматривал (на пост вице-президента), были за ядерную войну», — считает Карлсон.

По мнению журналиста, «каждый плохой человек в Вашингтоне» выступает против сенатора Вэнса, который был утвержден кандидатом в вице-президенты Национальным съездом Республиканской партии 15 июля.

Президент США Джо Байден заявлял, что Вэнс является полным «клоном» Трампа.

Ранее СМИ напомнили о нелестных словах кандидата в вице-президенты США об Украине.