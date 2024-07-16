Трамп рассказал, как покушение повлияло на него

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что совершенное недавно покушение повлияло на него. Об этом он рассказал телеканалу ABC.

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, (покушение в Пенсильвании. – Прим. ред.) повлияло», — отметил политик, признавшись, что инцидент «имеет последствия» для него.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее новость о спасении Трампа девушкой-телохранителем из России назвали фейком.