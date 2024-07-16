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Новость о спасении Трампа девушкой-телохранителем из России назвали фейком

Политолог Марков назвал фейком новость о спасшей Трампа телохранителе из России

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Evan Vucci/AP

Российский политолог Сергей Марков назвал фейком информацию о том, что закрывшая экс-президента США Дональда Трампа девушка-телохранитель якобы родилась в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рязанка, спасшая Трампа, — фейк. Как мы и предполагали. И фейк не приятный, если честно. Какое-то желание быть в лучшем мире. Есть в этом что-то от преклонения перед Америкой», — написал он.

15 июля Telegram-канал «Типичная Рязань» сообщил, что закрывшая Трампа девушка-телохранитель якобы родилась в России. Согласно публикации канала, девушка родилась в городе Скопин Рязанской области, была ученицей местного тренера, мастера спорта Ольги Новиковой.

Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США, а после работала тренером и училась в университете, окончив школу частных телохранителей, утверждают авторы поста.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в Рязани не подтвердили участие уроженки региона в охране Трампа.

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Покушение на Трампа
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