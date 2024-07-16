Лукашенко рассказал, кто занимался урегулированием обстановки на границе с Украиной

Урегулированием напряженной обстановки на границе Белоруссии и Украины занимались не дипломаты, а военные. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов», — сказал он.

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что «коалиция западных стран» пытается втянуть Минск в конфликт на Украине. В ведомстве утверждали, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений».

13 июля украинская сторона заявила об отводе войск в связи с тем, что предпринятые Белоруссией меры реагирования возымели действие. После этого Лукашенко заявил, что напряженность ликвидирована.

На следующий день Минобороны Белоруссии сообщило, что приступило к отводу войск от границы.

Ранее Лукашенко посетил южный район Белоруссии на границе с Украиной.