Политолог объяснил, зачем Лавров прибыл на заседание Совбеза ООН

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, потому что это укрепит влияние страны на международной арене. Об этом 360.ru заявил политолог Петр Колчин.

По его мнению, в рамках ООН у России есть большой авторитет, что позволяет ей задавать тренды глобального уровня.

«Это авторитетная и важная площадка, за которой следят, которая имеет свой вес», — заявил Колчин.

Политолог добавил, что участие российской стороны в заседаниях организации также открывает возможности для сотрудничества и развития нового миропорядка.

16 июля сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Самолет министра иностранных дел России потратил более 12 часов на путь от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облет недружественных государств.

Лавров в качестве председателя Совбеза ООН проведет дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». В среду состоится министерское заседание, касающееся положения на Ближнем Востоке. Во время него будет обсуждаться и палестинский вопрос.

Ранее Лавров рассказал, что обсудит в ООН задачи многостороннего сотрудничества.