Депутата Рады внесли в базу «Миротворец»

Народного депутата Верховной рады Украины Марьяну Безуглую внесли в базу «Миротворец». Об этом сообщается на соответствующем сайте.

Сайт «Миротворец» известен тем, что публикует данные журналистов, ополченцев из Донбасса и других лиц, называя их «изменниками родины».

Безуглая, по мнению авторов сайта, осознанно ведет себя на публике так, что дискредитирует органы государственной власти и управления Украины, ее Вооруженных сил, вводит раскол в обществе, сознательно распространяет информацию, содержащую государственную тайну.

Также на сайте говорится, что с целью проведения комплексных информационных операций по дискредитации ВСУ Безуглая умышленно создает образ «непробивной тупой... дуры», что абсолютно не коррелирует с полученным ею высшим образованием.

14 июля Безуглая сообщила, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не верит в победу ВСУ и «согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции». Она уже не раз критиковала главнокомандующего и отдельные подразделения армии страны. Однако украинские СМИ прислушиваются ко всем ее заявлениям, потому что есть версия, что высказывается она не «сама по себе», а по указке офиса Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Безуглая обвинила ВСУ в чрезмерном расходе ресурсов и средств.