Израиль решает вопрос о месте переговоров по заложникам

Израиль решает с посредниками вопрос о месте проведения переговоров с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Он рассказал, что в данный момент Израиль находится в постоянном контакте с международными посредниками на предмет возобновления переговоров о возвращении заложников из сектора Газа.

«Сейчас решается вопрос о месте проведения дальнейших переговоров», — сказал Гендельман.

По его словам, они могут возобновиться в Египте или Катаре.

Советник офиса Нетаньяху также сообщил, что Израиль не получал официального отказа ХАМАС от продолжения переговоров.

12 июля президент США Джо Байден заявил, что стороны конфликта дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями.

Ранее ХАМАС опроверг выход из переговоров по Газе.