Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гроссмейстер Сергей Карякин может войти в Совет Федерации

Аксенов: шахматист Карякин и герой России Нимченко могут стать сенаторами

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Известный шахматист Сергей Карякин и герой России Юрий Нимченко, который принимал участие в специальной военной операции (СВО), могут стать членами Совета Федерации от Крыма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», — уточнил глава полуострова.

Командир танка гвардии старший сержант Юрий Нимченко — бывший украинский военнослужащий, который перешел на сторону России в ходе присоединения Крыма в 2014 году. Являлся доверенным лицом Владимира Путина во время президентской кампании 2024 года.

Сергей Карякин — титулованный шахматист, которого за поддержку России в 2022 году отстраняли от турниров Международной шахматной федерации (FIDE). Входил в состав инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы в 2024 году.

Ранее сообщалось, что парламентариев в РФ начнут лишать мандатов за несогласованные поездки за границу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами