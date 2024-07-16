Гроссмейстер Сергей Карякин может войти в Совет Федерации

Известный шахматист Сергей Карякин и герой России Юрий Нимченко, который принимал участие в специальной военной операции (СВО), могут стать членами Совета Федерации от Крыма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», — уточнил глава полуострова.

Командир танка гвардии старший сержант Юрий Нимченко — бывший украинский военнослужащий, который перешел на сторону России в ходе присоединения Крыма в 2014 году. Являлся доверенным лицом Владимира Путина во время президентской кампании 2024 года.

Сергей Карякин — титулованный шахматист, которого за поддержку России в 2022 году отстраняли от турниров Международной шахматной федерации (FIDE). Входил в состав инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы в 2024 году.

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