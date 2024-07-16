Французский политик отметил важную деталь в заявлении Зеленского о России

Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул вывод Вооруженных сил России с территории Украины как необходимое условие, говоря о желании видеть представителей РФ на следующей мирной конференции. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить?» — написал он.

Политик также напомнил, что НАТО уже срывало переговоры между Украиной и Россией в 2022 году.

15 июля украинский лидер заявил, что Россия должна принять участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года.

16 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не понимают, что Зеленский вкладывает во «второй саммит мира».

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Участники конференции в Швейцарии в совместном коммюнике призвали вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. Также в документе говорилось о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

Ранее была названа одна из возможных стран, где пройдет конференция по Украине.