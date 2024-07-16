Орбан: Трамп готов немедленно выступить в качестве посредника между РФ и Украиной

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов «немедленно» выступить в качестве мирного посредника в конфликте Украины и России, если он будет избран в качестве главы государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме лидерам Евросоюза, передает Reuters.

Письмо адресовано президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и доведено до сведения всех лидеров ЕС. Оно было подготовлено после переговоров Орбана с Дональдом Трампом, а также с лидерами Украины, России и Китая, отмечает агентство.

«Я могу (...) с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, (Трамп) будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», — говорится в письме венгерского премьера.

До этого в Республиканской партии США допустили, что Трамп начнет переговоры по Украине в случае победы на выборах президента, которые состоятся в ноябре.

Ранее политолог объяснил, от чего будет зависеть успех «мирной миссии» Орбана.