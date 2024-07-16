В Израиле сообщили, что не получали отказа ХАМАС от переговоров

Израиль не получал официального отказа палестинской группировки ХАМАС от продолжения переговоров по освобождению заложников. Об этом заявил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«Израиль не получал от посредников официального отказа ХАМАС от продолжения переговоров», — сказал Гендельман.

8 июля глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между радикальной группировкой и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в ходе обсуждения перемирия.

Хания возложил ответственность за возможный срыв переговоров на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и армию еврейского государства, которые продолжают военные действия на территории палестинского анклава.

12 июля ХАМАС опроверг данные о том, что палестинское движение вышло из переговоров с Израилем по урегулированию ситуации в секторе Газа.

В тот же день президент США Джо Байден сообщил, что Израиль и ХАМАС дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. По данным The Washington Post, стороны конфликта согласовали основные положения плана.

15 июля советник офиса главы израильского правительства заявил, что все изменения, предложенные ХАМАС в проекте соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, были отвергнуты Нетаньяху.

Всего движение предложило внести в текст соглашения 29 изменений.

Ранее ХАМАС опроверг выход из переговоров.