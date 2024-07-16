Песков заявил, что Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев

Кремль считает преждевременным давать оценки кандидату в вице-президенты США Джею Ди Вэнсу, хотя с его высказываниями ознакомились. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Кремлю он не знаком, но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ», — сказал он.
Песков подчеркнул, что одно дело, когда человек — кандидат, а другое — когда он уже действующий руководитель.
До этого Вэнс заверил, что при администрации Дональда Трампа в стране «всем будет лучше».
15 июля национальный съезд Республиканской партии США утвердил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты страны.
Позже издание Politico писало, что в Европейском союзе считают «катастрофой» выбор Трампом Вэнса на роль кандидата в вице-президенты США от республиканцев. Вэнс критиковал военную помощь Украине, утверждая, что она не входит в национальные интересы Соединенных Штатов.
Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.