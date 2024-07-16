Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев

Песков: преждевременно давать оценки Вэнсу как кандидату в вице-президенты США

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Кремль считает преждевременным давать оценки кандидату в вице-президенты США Джею Ди Вэнсу, хотя с его высказываниями ознакомились. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Кремлю он не знаком, но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ», — сказал он.

Песков подчеркнул, что одно дело, когда человек — кандидат, а другое — когда он уже действующий руководитель.

До этого Вэнс заверил, что при администрации Дональда Трампа в стране «всем будет лучше».

15 июля национальный съезд Республиканской партии США утвердил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты страны.

Позже издание Politico писало, что в Европейском союзе считают «катастрофой» выбор Трампом Вэнса на роль кандидата в вице-президенты США от республиканцев. Вэнс критиковал военную помощь Украине, утверждая, что она не входит в национальные интересы Соединенных Штатов.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами