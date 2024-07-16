Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, от чего будет зависеть успех «мирной миссии» Орбана

Политолог Шафир: Орбан рассчитывает на победу Трампа на выборах в США

close
100%
Leah Millis/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает на изменения в глобальной политике, которые могут поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Одно из них может произойти в январе 2025 года, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Тимур Шафир, комментируя «мирную миссию» главы венгерского кабмина.

«Орбан также пытается стать ключевым европейским партнером для Трампа в случае его победы на выборах. Это усилие является попыткой укрепить свою позицию влиятельного политического деятеля, способного оказывать значительное влияние на международные отношения и урегулирование конфликтов», — отметил Шафир.

Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США. После этого он отправил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств — членов ЕС о своих рабочих визитах во время мирового турне.

Китайские эксперты позднее заявили, что Брюссель пришел в ярость из-за визита Орбана в Россию и КНР.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО Орбан выступил против вступления Украины в альянс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами