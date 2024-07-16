Политолог объяснил, от чего будет зависеть успех «мирной миссии» Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает на изменения в глобальной политике, которые могут поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Одно из них может произойти в январе 2025 года, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Тимур Шафир, комментируя «мирную миссию» главы венгерского кабмина.

«Орбан также пытается стать ключевым европейским партнером для Трампа в случае его победы на выборах. Это усилие является попыткой укрепить свою позицию влиятельного политического деятеля, способного оказывать значительное влияние на международные отношения и урегулирование конфликтов», — отметил Шафир.

Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США. После этого он отправил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств — членов ЕС о своих рабочих визитах во время мирового турне.

Китайские эксперты позднее заявили, что Брюссель пришел в ярость из-за визита Орбана в Россию и КНР.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО Орбан выступил против вступления Украины в альянс.