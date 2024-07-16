В Кремле прокомментировали ситуацию внутри США

Насилие на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах является предметом озабоченности всего мира, в том числе РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу «Звезда».

Он отметил, что США — это самая мощная страна в военном плане, тратящая «бешеные деньги на министерство обороны, больше, чем другие страны вместе взятые», а также государство с крупнейшей экономикой мира.

«Когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России», — отметил представитель Кремля.

До этого газета Politico, ссылаясь на разведывательный бюллетень спецслужб США, сообщила, что ФБР и министерство госбезопасности США встревожены потенциальными актами, которые могут быть совершены экстремистами «в отместку» за покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты 2024 года от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Маск будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию Трампа.