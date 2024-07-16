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Песков заявил, что власти Украины разжигают ненависть ко всему русскому

Песков: украинский народ оболванивают и разжигают ненависть ко всему русскому

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинские власти обманывают народ и разжигают ненависть ко всему русскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Telegram-каналу SHOT.

«Народ Украины оболванивают, промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому. Разжигают националистические чувства», — сказал он, поясняя свои слова о том, что большинство украинцев по-прежнему выступают против переговоров с Россией.

Около 44% украинских граждан, по данным Пескова, хотят переговоров о мире.

Он объяснил это тем, что на Украине активно работает «машина оболванивания населения», при этом он уверен, что динамика меняется и число выступающих за переговоры украинцев будет расти.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия должна принять участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что пока НАТО не начнет учитывать опасения РФ по теме вступления Украины, предпосылок для переговоров не будет.

Ранее Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России.

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