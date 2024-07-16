В Кремле не понимают, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира»

В Кремле пока не понимают, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал слова Зеленского о том, что представители РФ должны принять участие в следующем саммите по Украине.

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — сказал Песков.

До этого турецкий аналитик Энгин Озер заявлял, что Зеленский может пересмотреть запрет на Украине о проведении переговоров с Россией, почву для мирного соглашения могут подготовить группы украинских и российских экспертов.

15 июля Владимир Зеленский заявил о том, что российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года.

Ранее в Госдепе отреагировали на желание Зеленского увидеть РФ на конференции по Украине.