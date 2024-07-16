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ФБР предупредило о возможной «мести» за покушение на Трампа

Politico: спецслужбы США обеспокоены угрозой «мести» за покушение на Трампа

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Evan Vucci/AP

ФБР и министерство госбезопасности США встревожены потенциальными актами, которые могут быть совершены экстремистами «в отместку» за покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на разведывательный бюллетень спецслужб США.

«Власти США обеспокоены возможными атаками в отместку за попытку покушения на Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в разведывательном бюллетене ФБР и министерства внутренней безопасности, экстремисты или другие лица «могут предпринять последующие или ответные акты насилия» в ответ на покушение на Трампа на митинге в Пенсильвании.

При этом «конкретные цели» предполагаемых атак со стороны упомянутых экстремистов не называются.

До этого Байден сообщал, что провел две встречи с американскими спецслужбами после покушения на Трампа и попросил независимый анализ инцидента.

Ранее сообщалось, что Маск будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию Трампа.

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