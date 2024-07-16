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Маск будет каждый месяц тратить $45 млн на предвыборную кампанию Трампа

WSJ: Маск ежемесячно будет выделять $45 млн комитету в поддержку кампании Трампа

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять $45 млн в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. Подробности приводит издание Wall Street Journal.

«По словам источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию Дональда Трампа», — пишет издание.

Недавно Маск заявил, что Дональд Трамп является самым «крутым» кандидатом в президенты Соединенных Штатов со времен 26-го главы государства Теодора Рузвельта.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». Его увезли на обследование в больницу.

Ранее Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа.

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