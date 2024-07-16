Байден провел встречу со спецслужбами США после покушения на Трампа

Президент США Джо Байден провел две встречи с американскими спецслужбами после покушения на экс-президента США Дональда Трампа и попросил независимый анализ инцидента. Об этом американский лидер рассказал в беседе с телеканалом NBC.

«Я провел две встречи… со всем разведывательным сообществом... Я попросил полностью независимый анализ. Посмотрим, что будет, когда его подготовят», — подчеркнул глава государства.

До этого Трамп впервые после покушения появился на публике. Трамп вышел на сцену перед делегатами Национального съезда республиканцев в Милуоки в тот момент, когда его объявили кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. У него было перевязано ухо.

13 июля на Трампа произошло покушение во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным Федерального бюро расследований США, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее глава Секретной службы Читл взяла на себя ответственность за стрельбу в Трампа.