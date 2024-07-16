После стрельбы по Трампу глава Секретной службы взяла на себя ответственность

Вся ответственность за покушение на бывшего президента Дональда Трампа лежит на руководителе Секретной службы Кимберли Читл. Об этом сообщила сама Читл в интервью ABC.

«Я — директор Секретной службы, и мне нужно убедиться, что мы проводим проверку и выделяем необходимые ресурсы нашему персоналу», — пояснила она, и отказалась уйти в отставку.

Читл также прокомментировала информацию о том, что агенты Секретной службы заметили стрелка и были предупреждены зрителями. По ее словам, у сотрудников службы было очень мало времени на реакцию: обнаружить, идентифицировать и в конечном итоге нейтрализовать нападавшего.

Что касается охраны здания, с которого были произведены выстрелы, Читл пояснила, что за это отвечала местная полиция. Однако полицейские находились внутри здания, в то время как нападавший находился на крыше.

Нападение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Один из выстрелов задел его ухо. Это первый случай нападения на американского лидера с 1981 года, когда был атакован президент Рональд Рейган.

Несколько свидетелей сообщали, что заметили стрелка и доложили об этом полиции, но они не успели отреагировать. Полицейские не могли увидеть снайпера из-за выступов на крыше, за которыми он скрылся.

Бывшие спецагенты ФБР также выразили недоумение, отметив, что отсутствие охраны на ближайшей крыше вызывает шок. Один из снайперов объяснил, что Секретная служба не может просто ликвидировать человека на крыше — сначала необходимо убедиться, что он вооружен.

Источник CNN рассказал, что здание, с которого стреляли, должно было быть прикрыто контрснайперской группой.

Ранее Байден извинился за неудачную фразу перед покушением на Трампа.