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Журналист рассказал об ужасающей западных лидеров новости по Украине

Боуз: заявления о переговорах по Украине при Трампе ужасают лидеров ЕС и США

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Заявление венгерского премьера Виктора Орбана о способности экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на выборах сразу выступить за урегулирование украинского кризиса стало плохой новостью для Евросоюза и Соединенных Штатов. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Еще более ужасающие новости для клики (для западных лидеров. — прим. ред.), которая сейчас использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь людей от своих внутренних провалов», — подчеркнул журналист.

До этого в Республиканской партии США допустили, что избранный кандидат в президенты от партии Трамп начнет переговоры по Украине в случае победы на выборах в ноябре.

Кроме того, Орбан в письме к председателю Евросовета Шарлю Мишелю похвалил Трампа, отметив, что в случае избрания его президентом США, тот не станет дожидаться инаугурации, а сразу приступит к мирному урегулированию по Украине.

Ранее глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами.

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