Глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поездка венгерского премьера Виктора Орбана к президенту Российской Федерации Владимиру Путину в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине является политической ошибкой. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Мишеля, действия Орбана являются политической ошибкой.

Глава ЕС добавил, что остальные государства Евросоюза отреагировали на инициативу премьер-министра Венгрии негативно.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отправленным лидерам Европейского союза по итогам визита в Москву.

После своего визита в Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, в котором он подвел итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения боевых действий на Украине. Сам же венгерский политик заявил, что в ближайшие два месяца потери на фронте будут «драматическими» и призвал договариваться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России».