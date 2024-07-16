Трамп не ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о готовности к переговорам с Путиным в случае победы на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

После завершения первого дня съезда Трамп поприветствовал своих сторонников, пожав руки некоторым из них.

15 июля источник в Республиканской партии заявил, что Трамп лично будет готов вступить в диалог с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине в случае победы на выборах. Спикер утверждал, что Трамп готов общаться с президентом РФ без посредников.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным Федерального бюро расследований США, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее в Кремле рассказали, связывался ли Путин с Трампом после покушения.