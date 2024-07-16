Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе не стали комментировать возможные встречи дипломатов США и РФ

В Госдепе объяснили, почему не оглашают возможные встречи дипломатов США и РФ

close
100%
Mike Segar/Reuters

США не готовы комментировать возможность встреч с представителями России в ходе визита Лаврова в ООН. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Госдепа Соединенных Штатов.

Причиной нежелания сообщать о возможных встречах стала приватность обсуждений, пишет источник.

До этого глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Самолет министра иностранных дел России потратил более 12 часов на путь от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облет недружественных государств.

Сообщалось также, что Лавров будет дважды председательствовать на дебатах Совбеза ООН.

Лавров рассказывал, какие темы будут обсуждаться на Совбезе ООН. Будут затронуты задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности.

Ранее Лавров ответил на вопрос о планах РФ направить в ООН предложения по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами