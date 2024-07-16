Байден высказался о влиянии ситуации с Трампом на предвыборную гонку

Президент США Джо Байден заявил, что никто не знает, изменило ли покушение на его конкурента Дональда Трампа на ход предвыборной гонки в США. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Я не знаю, и вы не знаете», — сказал он.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

После этого инцидента Байден и Трамп созвонились. Республиканец признался, что действующий президент США был «очень мил» с ним во время общения.

Ранее Байден извинился за неудачную фразу перед покушением на Трампа.