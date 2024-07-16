Мадуро пригласил Лукашенко в Венесуэлу на «хороший обед»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить свою страну и обещал устроить для него вкусный обед из продуктов местного производства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Уточняется, что Мадуро выразил это приглашение во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Каракасе.

«Пожалуйста, передайте президенту Лукашенко мои слова: я с нетерпением жду его в Венесуэле и обещаю устроить для него отличный обед, приготовленный из местных продуктов», — поделился Мадуро в ходе встречи с Головченко.

Мадуро также вспомнил период, когда он сопровождал президента Уго Чавеса в поездке в Белоруссию в качестве главы МИД Венесуэлы, отметив, что Лукашенко угощал их блюдами, рассказывая об их происхождении. «Например, когда мы начинали есть курицу, он объяснял: «Эта курица была выращена на такой-то ферме». Он знает все детали», — рассказал Мадуро.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что белорусские блюда, которые им подавали, были приготовлены из местных продуктов.

«Я всегда задавался вопросом: когда же я смогу сделать то же самое в Венесуэле?» — добавил Мадуро.

До этого в Венесуэле одобрили любой мирный план по Украине, который учитывает интересы России.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».