Маск поддержал кандидатуру Вэнса на пост вице-президента США

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск назвал правильным решением утверждение сенатора Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии. Об этом бизнесмен заявил на своей странице в социальной сети X.

Один из пользователей соцсети устроил опрос о том, является ли кандидатура Вэнса успехом или провалом. Маск отреагировал на него, сказав, что выдвижение Вэнса, безусловно, является успехом.

До этого президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты сенатора Вэнса полным «клоном» Дональда Трампа.

15 июля Национальный съезд Республиканской партии США утвердил сенатора от штата Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты страны.

Вэнс был включен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Ранее Вэнс рассказал о роли Байдена в покушении на Трампа.