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Байден извинился за неудачную фразу перед покушением на Трампа

Байден признал свою неправоту из-за фразы «в яблочко» в адрес Трампа

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Marco Bello/Reuters

Президент США Джо Байден в эфире NBC признал свою неправоту из-за фразы «в яблочко», которую он произнес в адрес своего конкурента по выборам Дональда Трампа.

Заявление было сделано за несколько дней до нападения на экс-главу США.

«Это была ошибка использовать такое слово», — сказал американский лидер.

По словам Байдена, говоря «в яблочко», он имел ввиду необходимость поместить в фокус общественного внимания риторику и поступки Трампа.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии кандидатом стал бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее исполнителя покушения на Трампа назвали «комично плохим» в стрельбе.

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Выборы в США — 2024
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