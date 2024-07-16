В США заговорили о дебатах кандидатов в вице-президенты США

Вице-президент США Камала Харрис предложила своему республиканскому оппоненту Джей Вэнсу устроить теледебаты. Об этом сообщает издание Politico.

Харрис лично позвонила сенатору Вэнсу, оставив поздравительное сообщение, и, по словам представителя избирательного штаба демократов, выразила надежду на возможность встречи в ходе вице-президентских дебатов, предложенных телеканалом CBS News.

Сама Харрис является кандидатом на повторный срок вместе с президентом США Джо Байденом.

Планируется, что дебаты состоятся летом. По информации Politico, стороны рассматривают возможные даты между 23 июля и 13 августа.

Камала Харрис по образованию юрист, она стала 49-м вице-президентом США 20 января 2021 года.

Харрис является первой женщиной, первым темнокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США.

19 ноября 2021 года на время нахождения Джо Байдена под наркозом Харрис были переданы полномочия президента США. Таким образом она стала первой и единственной в истории США женщиной, принявшей на себя полномочия президента страны.

Джеймс Дэвид Вэнс является американским предпринимателем, он стал сенатором США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.