Выбранному Трампом кандидату в вице-президенты запрещен въезд в Россию

Джеймс Вэнс, 39-летний сенатор от штата Огайо, который был выбран Дональдом Трампом на пост вице-президента США, включен в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Это следует из санкционного списка, опубликованного МИД.

В мае 2023 года МИД России запретил въезд в страну 500 гражданам США «в ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции». В список вошли конгрессмены и главы компаний военно-промышленного комплекса, поставляющих вооружение на Украину, артисты, а также «те, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого «штурма Капитолия». В санкционном списке оказался и Вэнс.

15 июля на национальном съезде Республиканской партии Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты. Он также объявил своего кандидата на пост вице-президента — сенатора Джеймса Вэнса.

В 2016 году Вэнс открыто критиковал Трампа, называя его «идиотом». Однако позже он стал одним из самых преданных сторонников Трампа, поддерживая его даже тогда, когда другие высокопоставленные республиканцы отказывались это делать, пишет Reuters. Вэнс также входил в число сенаторов, выступавших против оказания помощи Украине.

Ранее Вэнс назвал интервью Путина Карлсону потрясающим.