Исполнителя покушения на Трампа назвали «комично плохим» в стрельбе

Одноклассники исполнителя покушения на кандидата на пост президента США Дональда Трампа Мэттью Крукса назвали его «комично плохим» в стрельбе. Об этом сообщает The New York Post.

Сообщалось, что мужчина в школьные годы пытался вступить в команду по стрельбе, однако его не приняли из-за плохих результатов.

До этого стало известно, когда купили винтовку, из которой стреляли в Трампа.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее «Военная хроника» указала на пять странностей покушения на Трампа.