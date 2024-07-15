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В Республиканской партии США высказались об Украине

ТАСС: в Республиканской партии США заявили, что Украины не должно быть в НАТО

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Jeffrey Phelps/AP

Высокопоставленный функционер Республиканской партии заявил, что Украины не должно быть в НАТО. Его слова приводит ТАСС, не называя имени.

«Нужен диалог, и если он начнется, мы все сможем прийти к соглашению о том, как преодолеть его», — подчеркнул политик.

Отмечается, что источник ТАСС принимал участие в национальном съезде Республиканской партии в штате Милуоки.

На съезде Дональд Трамп был официально избран кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год. При этом Байден еще не был официально выдвинут в качестве кандидата, однако уже одержал победу на праймериз в ряде штатов. Однако его позиции ухудшились после провальных публичных дебатов с Трампом.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее помощник Трампа Греннел похвалил план Китая по Украине.

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