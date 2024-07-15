Глава МВБ США назвал опасными утверждения о покушении на Трампа в результате заговора

Утверждения о том, что покушение на бывшего президента США Дональда Трампа стало возможным в результате внутреннего заговора, являются смехотворными и опасными. Об этом заявил министр внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности внутреннего заговора, глава МВБ назвал такое предположение смехотворным. Майоркас заявил об опасности распространения подобных абсолютно ложных и провокационных слухов.

Министр повторил слова главы государства Джо Байдена о том, что необходимо умерить накал риторики в стране. Майоркас подчеркнул, что такая риторика создает быстро меняющуюся опасную обстановку.

До этого пресс-секретарь государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что американское руководство не планирует предоставлять другим странам информацию о ходе расследования покушения Трампа до тех пор, пока оно не будет завершено.

Бывший американский лидер 13 июля выступил перед избирателями в штате Пенсильвания. Во время митинга молодой человек, находившийся на крыше одного из расположенных недалеко от сцены зданий, несколько раз выстрелил в Трампа. В результате политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо.

Ранее сообщалось, что охрану Трампа перевели в круглосуточный режим.