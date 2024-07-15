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Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию

Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию

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Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии этой организации в Венгрию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию пресс-секретаря ЕК Эрика Мамера в социальной сети X.

«В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии», — сообщил Мамер.

Никогда прежде прецедента такого понижения уровня представительства Еврокомиссии на заседаниях Совета Евросоюза в истории интеграционного объединения не было. Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля 2024 года и продлится до конца года.

До этого МИД Венгрии призвал ЕС, США и Китай выступить за мир на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сразу посещения России и Украины венгерский лидер посетил КНР. После беседы с Путиным и Зеленским Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее в Китае заявили о ярости Брюсселя из-за визита Орбана в РФ и КНР.

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