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В Госдепе отреагировали на желание Зеленского увидеть РФ на конференции по Украине

Госдеп: США поддержат возможную готовность Украины к переговорам с РФ

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Depositphotos

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон готов поддержать желание Киева пригласить Москву на конференцию по Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Так что, когда и если они захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим», — сказал он.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия должна принять участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой точной «субстанции» по поводу возможности проведения Украиной второй «мирной конференции» по вопросу урегулирования конфликта сейчас нет. 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Ранее была названа одна из возможных стран, где пройдет новая конференция по Украине.

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