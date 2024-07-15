Мэр Милуоки подтвердил допуск проноса оружия на съезд Республиканской партии

Мэр американского города Милуоки Кавалье Джонсон подтвердил, что власти решили не запрещать пронос огнестрельного оружия во внешний контур зоны проведения съезда Республиканской партии. Об этом пишет ТАСС.

«Несмотря на последние события, во внешний контур, который также называют мягким периметром, допускается пронос оружия», — сказал чиновник, имея в виду покушение на бывшего президента страны Дональда Трампа.

При этом он подчеркнул, что желающим попасть во внутренний контур все же придется сдать огнестрельное оружие.

Кроме того, мэр прокомментировал сообщения о возможном проведении акций протеста в населенном пункте. По его словам, руководство города подготовило для демонстрантов специальные места.

До этого агент Секретной службы США на условиях анонимности заявил ТАСС, что власти Милоуки не стали вводить ограничения на ношение огнестрельного оружия во внешнем контуре зоны проведения съезда Республиканской партии.

13 июля Трамп выступил перед избирателями в штате Пенсильвания. Во время митинга на политика было совершено покушение — в него несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше одного из расположенных рядом зданий. По информации журналистов, нападавшим был 20-летний уроженец штата Томас Мэтью Крукс.

В результате покушения экс-глава государства получил легкое ранение — пуля задела ухо. Позже бывший хозяин Белого дома заявил, что не намерен менять рабочие планы из-за произошедшего и анонсировал свое участие в съезде Республиканской партии. Мероприятие пройдет с 15 по 18 июля.

Ранее журналисты выяснили, что одна из закрывших Трампа телохранителей родилась в РФ.