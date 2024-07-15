Подозреваемый в покушении на Трампа купил патроны в магазине

Томас Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, купил патроны в местном оружейном магазине незадолго до атаки. Об этом сообщает CNN.

«Стрелок, участвовавший в субботнем покушении на Дональда Трампа, приобрел 50 патронов в местном оружейном магазине всего за несколько часов до совершения своего нападения», — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. По информации газеты The New York Post, постройка располагалась всего в 120 метрах от сцены.

Сразу после того, как на мероприятии раздались звуки выстрелов, сотрудники службы безопасности увели Трампа. Политик получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Экс-главу государства доставили в больницу, где он прошел обследование. Уже через несколько часов бывший американский лидер прилетел в штат Нью-Джерси.

Нападавшего, которым оказался 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс, ликвидировали на месте происшествия.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, как он выжил на митинге в Пенсильвании.