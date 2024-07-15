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У Капитолия в Вашингтоне усилили меры безопасности

CNN: полиция Капитолия США работает в условиях повышенной угрозы

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Jonathan Ernst/Reuters

Американские правоохранители, отвечающие за охрану Капитолия в Вашингтоне, работают в напряженных условиях из-за постоянных угроз в адрес парламентариев. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Журналисты отметили, что стражи порядка сделали соответствующее заявление на фоне покушения на бывшего президента США Дональда Трампа.

«Полиция сообщила, что «уже действует в условиях повышенной угрозы» из-за нападок в адрес законодателей», — говорится в материале.

Кроме того, правоохранители рассказали о работе над всеобъемлющим планом по обеспечению безопасности конгрессменов. В частности, речь идет об их охране в ходе предстоящих съездов Республиканской и Демократической партий.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал перед избирателями в штате Пенсильвания. В экс-главу государства несколько раз выстрелил молодой человек, который находился на крыше стоявшего рядом производственного здания. Газета The New York Post писала, что расстояние между постройкой и сценой составляло всего 120 метров.

Нападавшего, которым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, ликвидировали на месте происшествия. При этом бывший хозяин Белого дома получил легкое ранение — пуля попала в ухо. Политика доставили в больницу, но уже через несколько часов после инцидента он прилетел в штат Нью-Джерси.

Позже экс-президент США заявил, что не намерен менять рабочий график из-за произошедшего. В частности, Трамп анонсировал свое участие в съезде Республиканской партии в штате Висконсин. Мероприятие состоится с 15 по 18 июля.

Ранее Секретная Служба США усилила охрану Трампа.

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Покушение на Трампа
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