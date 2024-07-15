Историк предрек усиление раскола в США после покушения на Трампа

Раскол внутри Соединенных Штатов после покушения на бывшего президента Дональда Трампа может усилиться, а призывы к единству перестают работать, считает американский историк и журналист Оливер Бейтман. Об этом он написал в своей статье для портала UnHerd.

«По мере того, как оседает пыль вокруг этого шокирующего события... звучат традиционные призывы к единству. <...> Но в условиях нашего раздробленного политического ландшафта это кажется все более маловероятным. Вместо этого мы готовимся к еще большему расколу», — пишет Бейтман.

Он также назвал простреленное окровавленное ухо Трампа метафорой на «израненное и оборванное» состояние политики США. По мнению историка, времена, когда страна могла объединиться перед лицом насилия давно прошли, и покушения становятся всего лишь очередным оружием в «бесконечной партизанской войне».

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети сообщили, что закрывшая Трампа при покушении девушка родилась в России.