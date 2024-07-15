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Аргентинский оппозиционер обвинил США в начале конфликта на Украине

Аргентинский депутат Гольян: США подтолкнули к войне на Украине

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Marcos Brindicci/Reuters

Соединенные Штаты подтолкнули к конфликту на Украине и хотят разжечь войну на Тайване. Такое мнение высказал аргентинский депутат Даниэль Гольян от оппозиционного альянса «Союз за родину», передает ТАСС.

По его мнению, США не понимают, что мир изменился, они не смогут признать потерю лидерских позиций и «продолжат время от времени изобретать новые войны», чтобы замедлить этот процесс.

«Они подтолкнули к войне на Украине и теперь хотят разжечь войну на Тайване, хотя сами же США признают, что Тайвань принадлежит Китаю», — сказал Гольян.

Депутат считает, что тайваньский конфликт нужен Вашингтону, чтобы ослабить мощь Пекина.

По его словам, США извлекают выгоду из вооруженных конфликтов, продавая оружие.

В июне официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни заявил, что правительство страны не собирается вмешиваться в украинский конфликт и оказывать Киеву военную помощь.

Ранее в Аргентине назвали покушением на демократию стрельбу на митинге Трампа.

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