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Охрану Карла III усилили после покушения на Трампа

The Standard: из-за покушения на Трампа охрана короля Карла III будет усилена

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Christian Mang/Reuters

Полиция Британии усилит меры безопасности во время визита короля Карла III в новоизбранный парламент страны для проведения церемонии его открытия. После покушения на экс-президента США Дональда Трампа снайперы создадут в центре Лондона «стальное кольцо», сообщает The Standard.

В публикации отмечается, что 15 июля у здания парламента полиция уже начала установку заграждений, при этом в центре Лондона и на всех близлежащих улицах будут размещены сотни полицейских, включая агентов в штатском.

На всех ключевых зданиях вокруг Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента, для защиты монарха будут размещены снайперы.

Церемония открытия парламента запланирована на среду, 17 июля. Карл III должен произнести перед избранными парламентариями традиционную речь и привести их к присяге.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее сообщалось, что Карл III передал послание Трампу после покушения.

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Покушение на Трампа
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