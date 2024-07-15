В сети сообщили, что закрывшая Трампа при покушении девушка родилась в России

Телохранитель, закрывшая бывшего президента США Дональда Трампа при покушении во время предвыборного митинга в Пенсильвании, якобы родилась в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Рязань».

Согласно публикации канала, девушка родилась в городе Скопин Рязанской области, была ученицей местного тренера, мастера спорта Ольги Новиковой.

Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США, а после работала тренером и училась в университете, окончив школу частных телохранителей, утверждают авторы поста.

При этом официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет. Публикация разошлась в российском сегменте соцсетей, в американских аккаунтах эту информацию почти не обсуждают. Личных данных сотрудников Секретной службы США нет в свободном доступе.

В комментарии aif.ru упоминаемый в публикации тренер Евгений Жирихов не смог подтвердить данную информацию.

По его словам, за время работы у него с Новиковой «были тысячи воспитанников» и конкретно сотрудницу Секретной службы со снимка он не может идентифицировать как одну из бывших учениц.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее назвали главную ошибку службы безопасности Трампа.