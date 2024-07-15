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Названа главная ошибка службы безопасности Трампа

Охранник Ельцина Коржаков: сотрудников службы безопасности Трампа было мало

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Brendan McDermid/Reuters

Начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков заявил, что на мероприятии, где произошло покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, было слишком мало сотрудников службы безопасности. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«И было всего два снайпера, и, конечно, плохо действовали полицейские, когда появился нападавший», — пояснил он.

По словам Коржакова, у Трампа была Секретная служба, но сотрудников было мало. Снайперов должно быть больше во время такого большого мероприятия. Они физически не могли охватить все пространство, добавил он.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее офицер ФСБ заявил, что покушение на Трампа было согласовано на самом высоком уровне.

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