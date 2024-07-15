Политолог: США быстрыми темпами движутся к гражданской войне

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, бывший американский лидер получил гигантский импульс в предвыборной гонке, поскольку теперь его воспринимают как раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя.

На этом фоне либеральная элита нервничает, продолжил политолог. Причем не из-за приближающейся победы Трампа, а из-за сокращения дистанции до гражданской войны. Дробницкий напомнил, что нынешний президент США Джо Байден только за выходные выступил с тремя обращениями к нации, призывая к единству.

«Несмотря на риторику о том, что нужно быть добрее, понизить температуру противостояния, США со скоростью тепловоза двигаются к гражданской войне. И демократы, и республиканцы не понимают и не признают другую половину. Фактически существуют идеи двух Америк», — сказал Дробницкий.

Он добавил, что если потерпевшая поражение сторона не примет итоги выборов, дело не ограничится митингами.

13 июля на Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал необратимой победу Трампа на выборах после покушения.