Карл III передал послание Трампу после покушения

Британский монарх Карл III написал частное письмо экс-президенту США Дональду Трампу, пережившему покушение на жизнь. Об этом сообщает издание Mirror.

«Послание короля бывшему президенту США было доставлено в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщил Букингемский дворец», — отмечено в публикации.

Содержание переписки будет сохранено в тайне.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Равнее аудиоэкспертиза показала, что в Трампа стреляли из трех видов оружия.